Минск может разорвать дипотношения с ЕС при дальнейшем усилении санкций - МИД Белоруссии

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Усиление санкционного давления ЕС на Белоруссию может привести к разрыву дипломатических отношений и выходу Минска из совместных программ. Об этом в пятницу заявил МИД республики.

"Дальнейшая раскрутка ЕС "санкционного маховика" может привести к еще более серьезным последствиям, например выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД также предупредили Евросоюз об ответных мерах в случае пересмотра им отношений с Белоруссией. "ЕС угрожает нам тем, что пересмотрит свои отношения с Беларусью. Это будет его выбор. Белорусская сторона в свою очередь также готова к подобному пересмотру отношений и будет и далее адекватно реагировать на любые недружественные действия", - заявили в ведомстве и подчеркнули также, что "не нужно тешить иллюзий, что такие шаги не отразятся на гражданах и на других сферах кооперации".

В сообщении также отмечается, что "вместо выстраивания новых визовых заборов" МИД Белоруссии призывает Европейский союз "открыть границы для всех белорусов, а не только для "сепарированных" им.

ЕС одобрил введение пакета санкций против примерно 40 белорусских чиновников, но не ввел личных санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, поскольку это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ.