0
0
174
НОВОСТИ

Минск может разорвать дипотношения с ЕС при дальнейшем усилении санкций - МИД Белоруссии

13:05 02.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Усиление санкционного давления ЕС на Белоруссию может привести к разрыву дипломатических отношений и выходу Минска из совместных программ. Об этом в пятницу заявил МИД республики.

"Дальнейшая раскрутка ЕС "санкционного маховика" может привести к еще более серьезным последствиям, например выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД также предупредили Евросоюз об ответных мерах в случае пересмотра им отношений с Белоруссией. "ЕС угрожает нам тем, что пересмотрит свои отношения с Беларусью. Это будет его выбор. Белорусская сторона в свою очередь также готова к подобному пересмотру отношений и будет и далее адекватно реагировать на любые недружественные действия", - заявили в ведомстве и подчеркнули также, что "не нужно тешить иллюзий, что такие шаги не отразятся на гражданах и на других сферах кооперации".

В сообщении также отмечается, что "вместо выстраивания новых визовых заборов" МИД Белоруссии призывает Европейский союз "открыть границы для всех белорусов, а не только для "сепарированных" им.

ЕС одобрил введение пакета санкций против примерно 40 белорусских чиновников, но не ввел личных санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, поскольку это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 02.10.2020
Цена нефти Brent опустилась ниже $39 за баррель
0
8
14:12 02.10.2020
Сенаторы предлагают лишать заводы лицензии за невыполнение нормы по производству спирта
0
60
14:00 02.10.2020
Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в РФ готов - Голикова
0
94
13:32 02.10.2020
Российского туриста насмерть придавило окном в турецком отеле
0
163
13:20 02.10.2020
Азербайджанские ВС используют кассетные бомбы в Карабахе, утверждает Минобороны Армении
0
176
13:00 02.10.2020
Курс евро на Мосбирже поднялся выше 92 рублей
0
167
12:32 02.10.2020
В Кремле желают президенту США Трампу скорейшего выздоровления - Песков
0
194
12:20 02.10.2020
Локдаун в РФ из-за коронавируса сейчас не обсуждается - Песков
0
210
12:05 02.10.2020
Кремль позитивно оценивает отсутствие Лукашенко в пакете санкций ЕС
0
209
12:00 02.10.2020
Все больше школьников в РФ проявляют интерес к обучению в колледжах - Минпросвещения
0
200

Возврат к списку