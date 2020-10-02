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Азербайджанские ВС используют кассетные бомбы в Карабахе, утверждает Минобороны Армении

13:20 02.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Азербайджанские вооруженные силы используют кассетные бомбы в ходе военных столкновений в Нагорном Карабахе. Об этом в пятницу сообщил официальный представитель Минобороны Арцрун Ованнисян.

"Противник использует кассетные бомбы, вот их фрагменты", - написал на своей странице в "Фейсбуке", приложив к своему сообщению в соцсети соответствующие фотографии.

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