Азербайджанские ВС используют кассетные бомбы в Карабахе, утверждает Минобороны Армении
13:20 02.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Азербайджанские вооруженные силы используют кассетные бомбы в ходе военных столкновений в Нагорном Карабахе. Об этом в пятницу сообщил официальный представитель Минобороны Арцрун Ованнисян.
"Противник использует кассетные бомбы, вот их фрагменты", - написал на своей странице в "Фейсбуке", приложив к своему сообщению в соцсети соответствующие фотографии.
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