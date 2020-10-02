Российского туриста насмерть придавило окном в турецком отеле

13:32 Источник: Интерфакс

Российского туриста на турецком курорте насмерть придавило окном в номере отеля, сообщает телеканал НТР-24 в пятницу.

"Россиянин из поселка под Нижнекамском отправился в Турцию на отдых с семьей. Они жили в номере под мансардой, где было установлено автоматическое окно. Неожиданно оно спустилось и прижало мужчину так, что он ничего не смог сделать. В результате он задохнулся", - передает телеканал.

По словам дочери погибшего, которая отдыхала с ним, окно было неисправным. Она добавила, что после ЧП к семье даже не пришло руководство отеля, только менеджеры.