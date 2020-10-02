Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в РФ готов - Голикова

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коечный фонд для пациентов с коронавирусом готов. Об этом заявила журналистам вице- премьер РФ Татьяна Голикова.

"Сейчас мы понимаем, с чем имеем дело: у нас готовы медицинские работники, готов коечный фонд, достаточно средств индивидуальной защиты, лекарственного обеспечения", - сказала она.