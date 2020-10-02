0
0
89
НОВОСТИ

Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в РФ готов - Голикова

14:00 02.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коечный фонд для пациентов с коронавирусом готов. Об этом заявила журналистам вице- премьер РФ Татьяна Голикова.

"Сейчас мы понимаем, с чем имеем дело: у нас готовы медицинские работники, готов коечный фонд, достаточно средств индивидуальной защиты, лекарственного обеспечения", - сказала она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 02.10.2020
Цена нефти Brent опустилась ниже $39 за баррель
0
8
14:12 02.10.2020
Сенаторы предлагают лишать заводы лицензии за невыполнение нормы по производству спирта
0
60
13:32 02.10.2020
Российского туриста насмерть придавило окном в турецком отеле
0
163
13:20 02.10.2020
Азербайджанские ВС используют кассетные бомбы в Карабахе, утверждает Минобороны Армении
0
176
13:05 02.10.2020
Минск может разорвать дипотношения с ЕС при дальнейшем усилении санкций - МИД Белоруссии
0
177
13:00 02.10.2020
Курс евро на Мосбирже поднялся выше 92 рублей
0
167
12:32 02.10.2020
В Кремле желают президенту США Трампу скорейшего выздоровления - Песков
0
194
12:20 02.10.2020
Локдаун в РФ из-за коронавируса сейчас не обсуждается - Песков
0
210
12:05 02.10.2020
Кремль позитивно оценивает отсутствие Лукашенко в пакете санкций ЕС
0
209
12:00 02.10.2020
Все больше школьников в РФ проявляют интерес к обучению в колледжах - Минпросвещения
0
200

Возврат к списку