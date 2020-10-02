Сенаторы предлагают лишать заводы лицензии за невыполнение нормы по производству спирта

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолием Артамоновым и его первым заместителем Сергеем Рябухиным разработала законопроект об аннулировании лицензии в случае невыполнения предприятием в течение квартала минимальной нормы производства этилового спирта. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

"Законопроектом предусматривается обязанность организации, владеющей оборудованием для производства этилового спирта, обеспечить объем производства этилового спирта в соответствии с нормой минимального использования, а также установление нормы минимального использования производственной мощности при производстве этилового спирта непосредственно в федеральном законе в размере 70%. Предлагаемые изменения не затронут добросовестных производителей этилового спирта и будут способствовать сокращению объемов нелегального производства этилового спирта на лицензируемом оборудовании", - говорится в пояснительной записке.

Также авторы уточняют, что норма минимального использования производственной мощности - минимально допустимый объем производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта за определенный период времени на принадлежащем организации технологическом оборудовании. Законопроектом предлагается внести изменения в закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, согласно которым невыполнение минимального объема производства спирта или алкоголя будет основанием для аннулирования лицензии завода.

"В настоящее время существует проблема, что ряд заводов получает лицензию и производит левый спирт, лицензия у них есть, остановить их нельзя. В результате получается, что их уровень загрузки всего 10% в год, все остальное разливают незаконно. Спиртовое производство - производство непрерывного цикла, это в принципе невозможно, если завод работает, то загрузка его технологического оборудования составляет минимум 70% в год", - пояснил ТАСС сенатор Рябухин.

Как уточняется в пояснительной записке, по результатам проводимых Росалкогольрегулированием контрольных мероприятий из незаконного оборота изымается "значительное количество этилового спирта". В настоящее время на хранении находится свыше 2,5 млн литров этилового спирта, изъятого из незаконного оборота.

Как пояснили ТАСС в комитете СФ по бюджету и финансовым рынкам, законопроект в ближайшее время будет направлен для отзыва в правительство. Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2021 года.