Цена нефти Brent опустилась ниже $39 за баррель
14:32 02.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость декабрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 4,79% к уровню закрытия предыдущей сессии и опустилась до $38,97 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:22 мск.
В последний раз Brent торговалась ниже $39 за баррель 16 июня текущего года.
К 13:33 мск нефть Brent немного замедлила падение и торговалась на уровне $39,17 за баррель (-4,3%). В то же время цена нефти сорта WTI находилась на отметке $37,31 за баррель, что на 4,36% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
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