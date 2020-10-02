Цена нефти Brent опустилась ниже $39 за баррель

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость декабрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 4,79% к уровню закрытия предыдущей сессии и опустилась до $38,97 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:22 мск.

В последний раз Brent торговалась ниже $39 за баррель 16 июня текущего года.

К 13:33 мск нефть Brent немного замедлила падение и торговалась на уровне $39,17 за баррель (-4,3%). В то же время цена нефти сорта WTI находилась на отметке $37,31 за баррель, что на 4,36% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.