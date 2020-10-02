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ЕС вернется к обсуждению реакции на инцидент с Навальным через две недели - Меркель

15:00 02.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз подождет заключения Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту с Алексеем Навальным и вернется к этой теме через две недели на саммите ЕС. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель.

"Европейский совет единогласно осудил попытку убийства и дал ясно понять, что применение химического оружия является серьезным нарушением международного права", - сказала она. "Мы сейчас дождемся доклада ОЗХО и затем через две недели еще раз вернемся к теме в Европейском совете", - сообщила Меркель.

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