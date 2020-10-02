По делу о взрыве аммиачной селитры в порту Бейрута Ливан заочно арестовал двух россиян

15:12 Источник: Эхо Москвы

Ливан заочно арестовал двух россиян по делу о взрыве аммиачной селитры в порту Бейрута. Речь идет о бизнесмене Борисе Гречушкине и моряке Борисе Прокошеве. Гречушкин владел судном «Росус», с которого изъяли груз взорвавшейся позже селитры. Борис Прокошев был капитаном судна «Росус».

Сегодня в эфире «Эха Москвы» он сказал, что не считает себя причастным к взрыву в порту. Прокошев добавил, что ни его самого, ни команду не предупредили о том, что Гречушкин не платил зарплату прошлой команде корабля. Ну, а в результате взрыва в Бейруте погибли около 200 человек, более 300 тысяч остались без жилья.