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В РФ вырос уровень одобрения Навального - опрос

16:00 02.10.2020 Источник: Эхо Москвы

Уровень одобрения деятельности Алексея Навального в России вырос с 9% до 20%. Это следует из результатов исследования «Левада-центра».

Деятельность Алексея Навального одобряют ровно 20% опрошенных против 9%, которые ответили также в прошлом году. Это показало исследование «Левада-центра», которое он подготовил совместно с интернет-изданием «Открытые медиа». Также значительно выросла и известность политика. Если раньше о нём ничего не знали более 30%, то сейчас вариант «не слышали о таком» выбрали только 12%.

Хвалят политика за то, что он, «говорит правду, вскрывает наболевшие вопросы». Еще в положительном ключе отмечают его оппозиционность и «новый взгляд».

При этом ровно половина всех опрошенных сказали, что не одобряют деятельность Навального. Одни считают политика агентом Запада, другие — популистом. Также есть люди, которые упрекают основателя ФБК в заносчивом и скандальном поведении.

Также опрос показал, что об отравлении Алексея Навального знают 77%, но доверяет этой версии только примерно четверть.  Эхо Москвы

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