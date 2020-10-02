Более 80% российских МСП не поддерживают переход на четырехдневную неделю - опрос
16:12 02.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 80% российских предпринимателей не поддерживают инициативу о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Об этом свидетельствуют данные опроса 321 представителя малого и среднего бизнеса из 32 регионов РФ, который провел электронный журнал Inc. Russia совместно с социологическим агентством Omnibus.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что переход к гибкому графику рабочей недели не за горами, поэтому нужно создать правильное трудовое законодательство в этой сфере. По его мнению, тема четырехдневной рабочей недели "соприкасается с работой в дистанционном формате.
"Большинство предпринимателей не поддерживают обсуждаемую инициативу [о сокращении рабочей недели]. Действительно, 81% опрошенных заявили об отрицательном отношении к ней, причем 58% выбрали вариант "определенно отрицательно", а 23% - "скорее отрицательно". Положительно относятся к данной идее 15%, из них - 8% "определенно положительно" и 7% "скорее положительно". Кроме того, 4% респондентов затруднились дать ответ на вопрос", - говорится в материалах опроса, которые имеются в распоряжении ТАСС.
Подавляющее большинство респондентов (88%) не планируют переходить на данный режим работы, указывается в материалах. Вместе с тем 3% опрошенных представителей бизнеса заявили, что на их предприятиях уже введена четырехдневная рабочая неделя. Еще 7% планируют перейти на "четырехдневку". Затруднились ответить на этот вопрос 2% участников исследования.
В исследовании приняли участие 61% мужчин и 39% женщин. Средний возраст респондента - 45 лет. Самому младшему участнику исследования исполнилось 24 года, а самому старшему - 80.
НОВОСТИ
- 17:40 02.10.2020
- Главред нижегородского издания покончила с собой у здания ГУ МВД
- 17:12 02.10.2020
- МИД Белоруссии рекомендует Польше и Литве до 9 сентября сократить число дипломатов
- 17:00 02.10.2020
- Премьер Армении назвал уход Турции с Южного Кавказа условием перемирия в Нагорном Карабахе
- 16:50 02.10.2020
- Росстандартом утверждены новые алюминиевые стандарты
- 16:32 02.10.2020
- Суд на Кубани назначил 240 часов работ активистке за участие в нежелательной организации
- 16:00 02.10.2020
- В РФ вырос уровень одобрения Навального - опрос
- 15:32 02.10.2020
- Подразделения ВС Армении приведены в полную боевую готовность - Минобороны
- 15:12 02.10.2020
- По делу о взрыве аммиачной селитры в порту Бейрута Ливан заочно арестовал двух россиян
- 15:00 02.10.2020
- ЕС вернется к обсуждению реакции на инцидент с Навальным через две недели - Меркель
- 14:32 02.10.2020
- Цена нефти Brent опустилась ниже $39 за баррель
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать