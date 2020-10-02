Более 80% российских МСП не поддерживают переход на четырехдневную неделю - опрос

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 80% российских предпринимателей не поддерживают инициативу о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Об этом свидетельствуют данные опроса 321 представителя малого и среднего бизнеса из 32 регионов РФ, который провел электронный журнал Inc. Russia совместно с социологическим агентством Omnibus.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что переход к гибкому графику рабочей недели не за горами, поэтому нужно создать правильное трудовое законодательство в этой сфере. По его мнению, тема четырехдневной рабочей недели "соприкасается с работой в дистанционном формате.

"Большинство предпринимателей не поддерживают обсуждаемую инициативу [о сокращении рабочей недели]. Действительно, 81% опрошенных заявили об отрицательном отношении к ней, причем 58% выбрали вариант "определенно отрицательно", а 23% - "скорее отрицательно". Положительно относятся к данной идее 15%, из них - 8% "определенно положительно" и 7% "скорее положительно". Кроме того, 4% респондентов затруднились дать ответ на вопрос", - говорится в материалах опроса, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Подавляющее большинство респондентов (88%) не планируют переходить на данный режим работы, указывается в материалах. Вместе с тем 3% опрошенных представителей бизнеса заявили, что на их предприятиях уже введена четырехдневная рабочая неделя. Еще 7% планируют перейти на "четырехдневку". Затруднились ответить на этот вопрос 2% участников исследования.

В исследовании приняли участие 61% мужчин и 39% женщин. Средний возраст респондента - 45 лет. Самому младшему участнику исследования исполнилось 24 года, а самому старшему - 80.