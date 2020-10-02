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НОВОСТИ

Суд на Кубани назначил 240 часов работ активистке за участие в нежелательной организации

16:32 02.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ленинский районный суд Краснодара приговорил к 240 часам обязательных работ за участие в нежелательной неправительственной организации (НПО) краснодарскую активистку Яну Антонову, сообщил ТАСС адвокат Антоновой Александр Валявский в пятницу.

"Ленинский районный суд Краснодара приговорил ее к 240 часам обязательных работ, считаем приговор незаконным, будем обжаловать его в Краснодарском краевом суде", - сказал Валявский.

Уголовное дело по статье 284.1 УК РФ ("Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ") в отношении Антоновой является первым в российской практике, которое дошло до суда.

Краснодарской активистке инкриминировали то, что она развернула флаги желтого цвета с логотипом "Открытой России" на митинге, провела пикет у мэрии Краснодара, а также сделала несколько репостов новостных статей с символикой "Открытой России" в социальных сетях.

"Открытая Россия" - российское общественное объединение, финансируемое на пожертвования экс- руководителя нефтяной компании "ЮКОС" Михаила Ходорковского. Деятельность НПО "Открытая Россия" (Otkrytaya Rossia, Великобритания) была признана нежелательной в РФ.

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