Росстандартом утверждены новые алюминиевые стандарты

16:50

Два стандарта - "Перегородки светопрозрачные с применением профилей из алюминиевых сплавов" и "Листы алюминиево-композитные для элементов облицовки зданий и сооружений" - утверждены приказами Росстандарта и вступят в силу с 1 января 2021 года. Стандарты разработаны по инициативе и при участии экспертов технического комитета по стандартизации ТК 099 "Алюминий" и членов Алюминиевой ассоциации.

Необходимость разработки национальных стандартов обусловлена растущим запросом на светопрозрачные перегородки и алюминиево-композитные листы в архитектуре и строительстве. В то же время отсутствие нормативной базы, содержащей общие требования к данной продукции, сдерживало ее применение. Теперь, с утверждением новых стандартов, будет обеспечено увеличение потребления таких видов продукции, а в части алюминиево-композитных листов исключается необходимость получения технических свидетельств пригодности, что, в том числе, позволит снизить стоимость изделий и будет способствовать их более широкому распространению.

Действие ГОСТ Р 59043-2020 "Перегородки светопрозрачные с применением профилей из алюминиевых сплавов. Общие требования к материалам и конструкции" (разработан ООО "Фристайл Технолоджи" в рамках ПК 5 ТК 144 "Строительные материалы и изделия") распространяется на материалы и конструкции светопрозрачных перегородок, основными элементами которых являются профили из алюминиевых сплавов. Такие перегородки, предназначенные для использования в производственных, жилых или общественных зданиях, могут быть демонтированы без капитального ремонта. Новый документ регулирует требования к безопасности конструкций светопрозрачных перегородок при проектировании и выборе материалов и комплектующих.

В свою очередь ГОСТ Р 59040-2020 "Листы алюминиево-композитные для элементов облицовки зданий и сооружений. Технические условия" (разработан ООО "Билдэкс" в рамках ТК 099 "Алюминий") касается алюминиево-композитных листов, которые используются для изготовления элементов облицовки зданий и сооружений. Алюминиево-композитный лист представляет собой многослойный материал с наружными слоями из алюминиевой ленты. Данный продукт устойчив к внешним воздействиям, в том числе и к перепадам температур: свои качества он сохраняет в диапазоне от -50 до +80 градусов Цельсия. Разработчики нового стандарта включили в документ положение о классификации листов, а также требования к размерам, включая толщину применяемой алюминиевой ленты, химическому составу, физико-механическим свойствам, упаковке, транспортировке и хранению листов.

Новые национальные стандарты устанавливают требования к продукции в соответствии с нынешним уровнем развития промышленности и потребностями потребителей. Кроме того, они будут содействовать росту спроса на алюминиевую продукцию высоких переделов и применению алюминия в строительной сфере.

Работа ТК 099 "Алюминий", созданного на базе Алюминиевой ассоциации, направлена на повышение эффективности стандартизации алюминия, актуализацию устаревших стандартов на алюминиевое сырье, алюминиевые сплавы и алюмосодержащую продукцию, а также снятие существующих нормативных барьеров и ограничений по использованию алюминия в транспорте, энергетике, машиностроении, строительстве и других отраслях. В состав комитета входят крупнейшие организации алюминиевой отрасли - ОК РУСАЛ, ООО "Красноярский металлургический завод", АО "Арконик СМЗ", АО "УК "УНКОМТЕХ", ООО "Алунекст", ООО "Алюком", а также научные организации - ФГУП "Стандартинформ", ООО "ИЛМиТ" и др.