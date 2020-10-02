17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Белоруссии рекомендует Польше и Литве до 9 сентября сократить число дипломатов до 18 и 14 соответственно. Об этом заявил в пятницу пресс- секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

"Ввиду однозначной деструктивной деятельности стран [ Польши и Литвы ] им предложено до 9 октября 2020 года привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Беларуси. Для Литвы - это с 25 до 14 дипломатов, для Польши - 50 до 18", - сказал он.