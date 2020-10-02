Главред нижегородского издания покончила с собой у здания ГУ МВД

17:40 Источник: Интерфакс

Главный редактор издания "Коза Пресс" Ирина Славина покончила с собой у здания ГУ МВД в Нижнем Новгороде. Об этом ТАСС рассказал координатор "Правозащиты Открытка" Алексей Прянишников, который оказывал ей ранее правовую помощь.

"Славина покончила с собой у здания ГУ МВД в Нижнем Новгороде. Полицейские пытались оказать ей помощь, но спасти ее не удалось", - отметил он. Перед этим Славина оставила предсмертную записку на своей странице в Facebook.

Как рассказал Прянишников, за день до трагедии у журналистки прошел обыск. "Его провели по ст. 284.1 УК РФ ("участие в деятельности нежелательной организации"), возбужденного в отношении известного в городе предпринимателя Михаила Иосилевича. У Славиной изъяли ноутбуки и прочую технику, это ее средства производства", - сказал он.