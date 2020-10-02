Президент Трамп продолжает работать, несмотря на положительный тест на COVID-19
18:25 02.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп после обнаружения у него коронавируса остается на работе. Об этом заявил в пятницу журналистам руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз. Общение с прессой транслировал ряд американских телеканалов.
"Президент остается в хорошем настроении, имеет слабо выраженные симптомы. Президент не только в хорошем настроении, но и очень энергичен, - сказал Медоуз. - Сегодня я несколько раз получил от него задания, какие я выполняю каждое утро. <...> Американцы могут быть уверены, что президент не только на работе, он останется на работе".
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