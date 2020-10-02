0
0
32
НОВОСТИ

Позиции США и России по карабахскому конфликту совпадают - Совбез РФ

18:40 02.10.2020 Источник: Интерфакс

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен на встрече в Женеве отметили необходимость скорейшего запуска мирного процесса вокруг Нагорного Карабаха, сообщил пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

"Сторонами зафиксировано совпадение подходов к проблеме Нагорного Карабаха и подтверждена необходимость скорейшего запуска мирного политико-дипломатического процесса по поиску путей ее решения", - отметил Аношин.

По его словам, в ходе встречи также была "отмечена востребованность диалога по контртеррористической проблематике и вопросам информационной безопасности".

Кроме этого, стороны достигли договоренности "о продолжении регулярного обмена мнениями по линии совета безопасности на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:50 02.10.2020
Британия отказалась сотрудничать с РФ по линии министерств здравоохранения
0
56
18:25 02.10.2020
Президент Трамп продолжает работать, несмотря на положительный тест на COVID-19
0
90
17:40 02.10.2020
Главред нижегородского издания покончила с собой у здания ГУ МВД
0
178
17:38 02.10.2020
«Группа ГАЗ» поставила в Сочи автобусы, адаптированные для маломобильных пассажиров
0
164
17:12 02.10.2020
МИД Белоруссии рекомендует Польше и Литве до 9 сентября сократить число дипломатов
0
187
17:00 02.10.2020
Премьер Армении назвал уход Турции с Южного Кавказа условием перемирия в Нагорном Карабахе
0
198
16:50 02.10.2020
Росстандартом утверждены новые алюминиевые стандарты
0
202
16:32 02.10.2020
Суд на Кубани назначил 240 часов работ активистке за участие в нежелательной организации
0
209
16:12 02.10.2020
Более 80% российских МСП не поддерживают переход на четырехдневную неделю - опрос
0
215
16:00 02.10.2020
В РФ вырос уровень одобрения Навального - опрос
0
371

Возврат к списку