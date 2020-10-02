Позиции США и России по карабахскому конфликту совпадают - Совбез РФ
18:40 02.10.2020 Источник: Интерфакс
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен на встрече в Женеве отметили необходимость скорейшего запуска мирного процесса вокруг Нагорного Карабаха, сообщил пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.
"Сторонами зафиксировано совпадение подходов к проблеме Нагорного Карабаха и подтверждена необходимость скорейшего запуска мирного политико-дипломатического процесса по поиску путей ее решения", - отметил Аношин.
По его словам, в ходе встречи также была "отмечена востребованность диалога по контртеррористической проблематике и вопросам информационной безопасности".
Кроме этого, стороны достигли договоренности "о продолжении регулярного обмена мнениями по линии совета безопасности на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга".
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