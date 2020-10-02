Позиции США и России по карабахскому конфликту совпадают - Совбез РФ

18:40 Источник: Интерфакс

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен на встрече в Женеве отметили необходимость скорейшего запуска мирного процесса вокруг Нагорного Карабаха, сообщил пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

"Сторонами зафиксировано совпадение подходов к проблеме Нагорного Карабаха и подтверждена необходимость скорейшего запуска мирного политико-дипломатического процесса по поиску путей ее решения", - отметил Аношин.

По его словам, в ходе встречи также была "отмечена востребованность диалога по контртеррористической проблематике и вопросам информационной безопасности".

Кроме этого, стороны достигли договоренности "о продолжении регулярного обмена мнениями по линии совета безопасности на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга".