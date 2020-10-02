Британия отказалась сотрудничать с РФ по линии министерств здравоохранения
18:50 02.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия получила отрицательный ответ Великобритании на запрос о налаживании связей между странами по линии министерств здравоохранения. Об этом сообщил в пятницу посол РФ в Великобритании Андрей Келин на организованном Российско-британской торговой палатой онлайн-форуме Russia Talk.
Дипломат указал на важность налаживания связей по линии официальных министерств в условиях пандемии. "С нашей стороны, кстати, было обращение в Министерство здравоохранения Великобритании, но мы получили, увы, на это отрицательный ответ", - сказал Келин.
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