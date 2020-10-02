ВОЗ: Число зараженных COVID-19 за неделю увеличивается на 2 мле

19:38 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каждую неделю в мире регистрируется примерно 2 млн новых случаев заражения коронавирусом. Эти данные привел в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Еженедельно добавляется примерно два миллиона случаев. Как вы знаете, на этой неделе мир превзошел трагическую веху в один миллион умерших", - отметил он.