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НОВОСТИ

ВОЗ: Число зараженных COVID-19 за неделю увеличивается на 2 мле

19:38 02.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каждую неделю в мире регистрируется примерно 2 млн новых случаев заражения коронавирусом. Эти данные привел в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Еженедельно добавляется примерно два миллиона случаев. Как вы знаете, на этой неделе мир превзошел трагическую веху в один миллион умерших", - отметил он.

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