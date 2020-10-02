Количество браков в России уменьшилось, а разводов - увеличилось

20:44 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество разводов в РФ в августе по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилось на 8,7%. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Так, в августе 2020 года было зарегистрировано 57,994 тыс. разводов. В прошлом году этот показатель составил 53,376 тыс.

Количество браков же в августе 2020 года сократилось и составило 116,921 тыс., тогда как в августе 2019 года 133,217 тыс. пар связали себя узами брака.