Количество браков в России уменьшилось, а разводов - увеличилось
20:44 02.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество разводов в РФ в августе по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилось на 8,7%. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
Так, в августе 2020 года было зарегистрировано 57,994 тыс. разводов. В прошлом году этот показатель составил 53,376 тыс.
Количество браков же в августе 2020 года сократилось и составило 116,921 тыс., тогда как в августе 2019 года 133,217 тыс. пар связали себя узами брака.
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