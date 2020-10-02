В России могут появиться новые правила присуждения ученых степеней
21:45 02.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
оссийская академия наук (РАН) и Министерство науки и высшего образования РФ подготовили изменения в правила государственной научной аттестации, согласно которым в диссертационных советы смогут входить обладатели иностранных ученых степеней, а докторскую диссертацию можно будет защитить в форме научного доклада. Об этом в пятницу на своей страницу в "Фейсбук" сообщил вице-президент РАН Алексей Хохлов.
"Сегодня состоялся пленум Высшей аттестационной комиссии (ВАК), на котором было рассмотрено два важных вопроса. Во-первых, был одобрен представленный рабочей группой Минобрнауки и ВАК новый проект номенклатуры научных специальностей. Мы разрабатывали этот проект больше года, <...> в результате список теперь включает 359 специальностей (вместо 432). <...> Во-вторых, сформулированы рекомендации ВАК по назревшим изменениям в нормативных правовых актах по вопросам государственной научной аттестации", - написал Хохлов.
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