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Росгидромет предсказывает на следующей неделе окончание "бабьего лета" в Москве

22:11 02.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Бабье лето" закончится в Москве в понедельник, и его возвращения в дальнейшем не ожидается, сообщил ТАСС в пятницу руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"В нашем регионе оно ["бабье лето"] продлится до понедельника. Тепло-то еще будет: на 3-4 градуса выше нормы в течение недели, но дожди", - сказал он, добавив, что, скорее всего повторения "бабьего лета" в столице уже не будет, однако будут "волны потепления".

"Скорее всего в этом году все-таки закончится хорошая погода у нас в первой половине октября. Конечно, будут еще волны потепления, но уже с дождями, и это не подходит под характер "бабьего лета", - отметил он.

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