После госпитализации Трампа в Белом доме нет никаких видимых изменений

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новость о выявлении у американского президента Дональда Трампа коронавируса застала Вашингтон в буквальном смысле слова среди ночи: американский лидер поведал о своем диагнозе через "Твиттер" в 00:54 пятницы по времени восточного побережья США.

Через короткое время после этого журналисты, работающие в столице США, уже выходили в эфир, а сотрудники пресс- службы американского лидера отвечали на шквал обрушившихся на них вопросов. Однако ни в первой, ни во второй половине дня в пятницу никаких особых изменений в работе Белого дома (во всяком случае видимых) не произошло, в чем убедился корр. ТАСС, дважды наведавшийся в течение дня в резиденцию главы администрации США на Пенсильвания-авеню, 1600.

Да, Белый дом, естественно, напоминал отчасти растревоженный улей. Однако главным образом благодаря репортерам, присутствие которых (резко сокращенное в приказном порядке еще с марта ввиду санитарно- эпидемиологических ограничений) в этот день существенно возросло.

Как обычно происходит в такого рода случаях, в резиденции Трампа появились в том числе те, кто освещает деятельность главы администрации США далеко не на каждодневной основе. На этот раз в Белый дом пришел, к примеру, американский политтехнолог, комментатор, телепродюсер и ведущий Марк Маккиннон. Он является в последние годы соавтором документального сериала "Цирк. Величайшее на земле политическое шоу: взгляд изнутри", посвященного избранию Трампа президентом США и деятельности его администрации, а также консультантом создателей популярного сериала о высших эшелонах американской власти "Карточный домик" (House of Cards).

Представители окружения главы администрации США трижды общались с прессой на свежем воздухе у зала для брифингов при возвращении в Западное крыло Белого дома после интервью телекомпании "Фокс" и телеслужбе информационного агентства "Блумберг". Этими должностными лицами стали руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз, глава Национального экономического совета США Лоуренс Кадлоу и пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.