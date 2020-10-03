Список бесплатных лекарств для больных COVID-19 в Москве расширили
09:25 03.10.2020
Жители Москвы, заболевших COVID-19 смогут бесплатно получить новые медицинские препараты и специальные приборы. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, большинство больных сейчас могут лечиться дома под наблюдением врачей поликлиник и телемедицинского центра и бесплатно получают препараты против COVID-19. "Недавно в России были зарегистрированы новые эффективные препараты. Поэтому начиная с октября мы значительно расширяем программу бесплатного лекарственного обеспечения больных COVID-19" , - написал градоначальник в своём блоге.
Теперь, согласно рекомендациям Минздрава, пациенты, проходящие амбулаторное лечение, смогут получать новые противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир». Кроме того, для профилактики возможных осложнений пациентам со среднетяжелым течением болезни планируют выписывать антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови и образованию тромбов (Дабигатрана этексилат, Ривароксабан, Апиксабан).
По словам мэра, те, у кого была выявлена пневмония, также смогут по решению врача бесплатно получать пульсоксиметры, позволяющие быстро оценивать уровень насыщения крови кислородом.
По данным Собянина, нужные препараты и приборы уже закуплены.
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