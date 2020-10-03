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Запуск навигационного спутника третьего поколения с космодрома на мысе Канаверал отменен - SpaceX

10:05 03.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская компания SpaceX ("Спейс-экс") отменила запланированный на пятницу запуск ракеты-носителя Falcon 9 ("Фэлкон-9") со спутником навигационной системы GPS третьего поколения (GPS III). Об этом сообщил представитель SpaceX во время трансляции на сайте компании.

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) планировался в 21:43 по времени восточного побережья США (04:43 мск) и был отменен за две секунды до пуска. "Запуск сегодня не состоится. Временное окно, отпущенное для миссии, закрывается через 15 минут. Мы выясняем подробности того, что произошло", - сказал представитель SpaceX.

Компания планировала вернуть на Землю отработавшую первую ступень носителя. Для плавного спуска ступени подготовлена плавучая платформа Just Read the Instructions, находящаяся в Атлантическом океане, недалеко от побережья штата Флорида. Многократное использование ступеней ракет позволяет компании Илона Маска удешевлять стоимость запусков аппаратов на орбиту.

США планировали запустить три спутника системы GPS. В настоящее время в американскую группировку GPS входит более 30 аппаратов. Первый спутник GPS 3-го поколения был запущен в декабре 2018 года, второй - в августе 2019 года.

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