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Посольство США в Армении рекомендовало своим гражданам и сотрудникам не выезжать за пределы Еревана

10:15 03.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство США в Армении рекомендовало своим сотрудникам и их семьям не покидать Ереван. Сообщение об этом размещено в субботу на сайте диппредставительства.

"Военное противостояние в Нагорно-Карабахском регионе продолжается. Посольство призывает граждан США избегать поездок по стране. Посольство США рекомендует сотрудникам посольства и членам их семей не выезжать за пределы Еревана", - говорится в сообщении.

В соответствии с предыдущими предупреждениями о безопасности посольство США в Армении рекомендует гражданам США избегать поездок к югу от Еревана, к востоку от озера Севан и к востоку от автомагистралей M4 и M16 (основные автомагистрали ведущие из Армении в Грузию).

"Не ездите в Нагорный Карабах", - отмечается в предупреждении американского посольства.


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