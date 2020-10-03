Посольство США в Армении рекомендовало своим гражданам и сотрудникам не выезжать за пределы Еревана
10:15 03.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посольство США в Армении рекомендовало своим сотрудникам и их семьям не покидать Ереван. Сообщение об этом размещено в субботу на сайте диппредставительства.
"Военное противостояние в Нагорно-Карабахском регионе продолжается. Посольство призывает граждан США избегать поездок по стране. Посольство США рекомендует сотрудникам посольства и членам их семей не выезжать за пределы Еревана", - говорится в сообщении.
В соответствии с предыдущими предупреждениями о безопасности посольство США в Армении рекомендует гражданам США избегать поездок к югу от Еревана, к востоку от озера Севан и к востоку от автомагистралей M4 и M16 (основные автомагистрали ведущие из Армении в Грузию).
"Не ездите в Нагорный Карабах", - отмечается в предупреждении американского посольства.
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