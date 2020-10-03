Аннулирование аккредитаций иностранных СМИ давлением на журналистов - Координационный совет оппозиции Белоруссии

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Координационный совет оппозиции Белоруссии назвал давлением на журналистов аннулирование министерством иностранных дел республики аккредитаций иностранных СМИ. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу в Telegram-канале совета.

"Лишение Tut.by статуса СМИ, задержания корреспондентов, а теперь еще и аннулирование аккредитации иностранных журналистов с сегодняшнего дня. Координационный совет воспринимает это как давление на СМИ и осуждает принятое МИД решение. СМИ должны быть свободными и разносторонними", - указано в тексте.

Совет призвал "остановить давление на журналистов". "Аккредитация не должна превращаться в разрешение на работу. Уважайте право белорусов получать разностороннюю информацию и свободно выражать свое мнение и убеждения", - подчеркнули в совете.

Ранее МИД Белоруссии прекратил действие выданных иностранным СМИ аккредитаций со 2 октября. В заявлении ведомства говорится, что в связи с принятием новых правил МИД проведет переаккредитацию работающих в республике иностранных СМИ. С понедельника, 5 октября, комиссия по вопросам аккредитации журналистов иностранных СМИ МИД Белоруссии начнет работу в новом составе. Прием заявок онлайн также планируется открыть с утра в понедельник, отмечается в сообщении.