Аннулирование аккредитаций иностранных СМИ давлением на журналистов - Координационный совет оппозиции Белоруссии
11:00 03.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Координационный совет оппозиции Белоруссии назвал давлением на журналистов аннулирование министерством иностранных дел республики аккредитаций иностранных СМИ. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу в Telegram-канале совета.
"Лишение Tut.by статуса СМИ, задержания корреспондентов, а теперь еще и аннулирование аккредитации иностранных журналистов с сегодняшнего дня. Координационный совет воспринимает это как давление на СМИ и осуждает принятое МИД решение. СМИ должны быть свободными и разносторонними", - указано в тексте.
Совет призвал "остановить давление на журналистов". "Аккредитация не должна превращаться в разрешение на работу. Уважайте право белорусов получать разностороннюю информацию и свободно выражать свое мнение и убеждения", - подчеркнули в совете.
Ранее МИД Белоруссии прекратил действие выданных иностранным СМИ аккредитаций со 2 октября. В заявлении ведомства говорится, что в связи с принятием новых правил МИД проведет переаккредитацию работающих в республике иностранных СМИ. С понедельника, 5 октября, комиссия по вопросам аккредитации журналистов иностранных СМИ МИД Белоруссии начнет работу в новом составе. Прием заявок онлайн также планируется открыть с утра в понедельник, отмечается в сообщении.
НОВОСТИ
- 12:00 03.10.2020
- В Севастополе перезахоронили останки 155 французских солдат, погибших в ходе Крымской войны
- 11:10 03.10.2020
- Минобороны Азербайджана заявило, что ни один их боевой самолет не был сбит
- 10:15 03.10.2020
- Посольство США в Армении рекомендовало своим гражданам и сотрудникам не выезжать за пределы Еревана
- 10:05 03.10.2020
- Запуск навигационного спутника третьего поколения с космодрома на мысе Канаверал отменен - SpaceX
- 09:30 03.10.2020
- О трех сбитых самолетах ВВС Азербайджана сообщило Минобороны Армении
- 09:25 03.10.2020
- Список бесплатных лекарств для больных COVID-19 в Москве расширили
- 09:20 03.10.2020
- После госпитализации Трампа в Белом доме нет никаких видимых изменений
- 22:11 02.10.2020
- Росгидромет предсказывает на следующей неделе окончание "бабьего лета" в Москве
- 21:45 02.10.2020
- В России могут появиться новые правила присуждения ученых степеней
- 21:00 02.10.2020
- Армения намерена представить в ОДКБ факты агрессии Азербайджана
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать