Минобороны Азербайджана заявило, что ни один их боевой самолет не был сбит

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны Азербайджан опровергло в субботу сообщения о том, что армянской стороной были сбиты самолеты ВВС страны.

"Еще раз заявляем, что ни один боевой самолет ВВС Азербайджана не был сбит", - сказал журналистам начальник пресс-службы оборонного ведомства Вагиф Даргяхлы. По его словам, ударные беспилотники Азербайджана "продолжают уничтожать боевую технику армянских сил".