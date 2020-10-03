Минобороны Азербайджана заявило, что ни один их боевой самолет не был сбит
11:10 03.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобороны Азербайджан опровергло в субботу сообщения о том, что армянской стороной были сбиты самолеты ВВС страны.
"Еще раз заявляем, что ни один боевой самолет ВВС Азербайджана не был сбит", - сказал журналистам начальник пресс-службы оборонного ведомства Вагиф Даргяхлы. По его словам, ударные беспилотники Азербайджана "продолжают уничтожать боевую технику армянских сил".
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