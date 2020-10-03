В Севастополе перезахоронили останки 155 французских солдат, погибших в ходе Крымской войны

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Останки 155 французских солдат, погибших при осаде Севастополя в 1854-1855 годах, в субботу перезахоронили на Мемориальном французском кладбище, передает корр. ТАСС.

По данным Севастопольского военно-исторического музея- заповедника, останки солдат были найдены в 2013 году, когда на улице Правды начали строительство нового дома. После того, как строители обнаружили захоронение, были приглашены археологи и антропологи, которые установили, что это останки французских солдат. После этого останки были размещены на одном из кладбищ Севастополя, но торжественное захоронение на французском кладбище состоялось только сейчас.

"Говорят, что война не заканчивается (по крайней мере, в голове), пока земле не предан последний солдат. К сожалению, таких войн на нашей планете много. То, что сегодня происходит в Севастополе, - не про войну, а про уроки дружбы и истории. В XXI веке хочется не воевать, а созидать, дружить ради будущих поколений", - сказал во время торжественной церемонии губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Останки солдат были помещены в большие гробы, накрытые французскими флагами.

Президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски уточнил, что были похоронены останки 155 солдат. "[Они] погибли более 145 лет назад в тысячах километров от дома и так и не смогли вновь увидеть свои семьи", - отметил он.