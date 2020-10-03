Действия ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе могут привести к экологической катастрофе - Минобороны Армении

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Азербайджана в субботу с помощью ракет дальнего действия обстреливают гражданские инфраструктуры в Нагорном Карабахе, что может привести к экологической катастрофе. Об этом написал на своей странице в "Фейсбуке" официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"ВС Азербайджана перешли к ударам с помощью ракет дальнего радиуса действия по гражданской инфраструктуре, разрушение которой может привести к экологической катастрофе", - отметил он.



