Действия ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе могут привести к экологической катастрофе - Минобороны Армении
12:10 03.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Азербайджана в субботу с помощью ракет дальнего действия обстреливают гражданские инфраструктуры в Нагорном Карабахе, что может привести к экологической катастрофе. Об этом написал на своей странице в "Фейсбуке" официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
"ВС Азербайджана перешли к ударам с помощью ракет дальнего радиуса действия по гражданской инфраструктуре, разрушение которой может привести к экологической катастрофе", - отметил он.
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