МИД Белоруссии потребовал, чтобы Литвы и Польши должны сократили дипломатический персонал
13:00 03.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предложения МИД Белоруссии о сокращении дипломатического персонала Литвы и Польши в республике являются обязательными к исполнению. Об этом заявил в субботу агентству БелТА пресс-секретарь белорусского министерства иностранных дел Анатолий Глаз.
"Не знаю, может, в силу того что [министр иностранных дел Литвы] Линас Линкявичюс уже давно с головой ушел в политику, некоторые дипломатические обороты и термины уже подзабылись. Разъяснить их значение нам совсем не сложно", - сказал пресс-секретарь МИД Белоруссии.
"Во-первых, сделанные нами предложения находятся исключительно в плоскости суверенных прав Беларуси, и никто их не обязан, да и, собственно, не собирался обсуждать с литовской стороной, - отметил Глаз. - Если отойти от дипломатической казуистики, то это значит, что такие предложения обязательны для выполнения литовским МИД".
Так он прокомментировал заявление МИД Литвы о том, что Вильнюс не собирается сокращать дипломатический персонал своих дипучреждений в Белоруссии в ответ на озвученную в пятницу рекомендацию МИД Белоруссии.
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