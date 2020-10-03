0
0
0
НОВОСТИ

России не избежать санкций ЕС, ОЗХО подтвердит выводы ФРГ по пробам Навального

13:10 03.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не сможет избежать введения санкций против России, если эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердят результаты исследований проб Алексея Навального, проведенных лабораториями в Германии, Франции и Швеции. Такое мнение высказал глава МИД ФРГ Хайко Маас в опубликованном в субботу интервью новостному порталу t-online.

"Германия передала дело на расследование в отвечающую за это международную Организацию по запрещению химического оружия. Если результат германской, шведской и французской лабораторий будет подтвержден, то последует ясный ответ ЕС", - сказал он.

"Я убежден в том, что мимо санкций тогда больше не пройти", - добавил Маас. Он ушел от ответа на вопрос, как такие меры могут выглядеть. "Это мы, страны - члены ЕС, решим вместе. Санкции должны всегда быть целенаправленными и соразмерными", - отметил министр.

"Однако такое серьезное нарушение Конвенции о запрещении химического оружия не может остаться без ответа. Мы в Европе едины во мнении на этот счет", - утверждал Маас.

Касаясь возможности прекращения реализации проекта "Северный поток - 2", он отметил, что "нужно тщательно обдумать" реакцию на "дело Навального". "В строительстве трубопровода участвуют более 100 европейских фирм, половина из них - немецкие. В случае остановки строительства пострадали бы многие европейские работники", - указал Маас.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:00 03.10.2020
МИД Белоруссии потребовал, чтобы Литвы и Польши должны сократили дипломатический персонал
0
67
12:10 03.10.2020
Действия ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе могут привести к экологической катастрофе - Минобороны Армении
0
174
12:00 03.10.2020
В Севастополе перезахоронили останки 155 французских солдат, погибших в ходе Крымской войны
0
166
11:10 03.10.2020
Минобороны Азербайджана заявило, что ни один их боевой самолет не был сбит
0
221
11:00 03.10.2020
Аннулирование аккредитаций иностранных СМИ давление на журналистов - Координационный совет оппозиции Белоруссии
0
242
10:15 03.10.2020
Посольство США в Армении рекомендовало своим гражданам и сотрудникам не выезжать за пределы Еревана
0
257
10:05 03.10.2020
Запуск навигационного спутника третьего поколения с космодрома на мысе Канаверал отменен - SpaceX
0
245
09:30 03.10.2020
О трех сбитых самолетах ВВС Азербайджана сообщило Минобороны Армении
0
354
09:25 03.10.2020
Список бесплатных лекарств для больных COVID-19 в Москве расширили
0
292
09:20 03.10.2020
После госпитализации Трампа в Белом доме нет никаких видимых изменений
0
294

Возврат к списку