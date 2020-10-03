Перевод на формат дистанционного обучения в вузах Минобрнауки РФ пока не рассматривает
14:00 03.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобрнауки РФ пока не рассматривает вопрос об общем переводе высших учебных заведений на дистанционный формат обучения из-за коронавируса, заявили ТАСС в пресс-службе министерства.
"Вопрос об общем переводе вузов на дистанционный формат обучения в Минобрнауки России пока не рассматривается. Университеты действуют в соответствии с ранее изданными рекомендациями Роспотребнадзора, в которых было рекомендовано студентов очно-заочной и заочной формы обучения переводить на дистанционный формат, а также не допускать к очному проведению учебных занятий педагогических работников старше 65 лет и педагогических работников, имеющих хронические заболевания", - сообщили в министерстве.
В Минобрнауки РФ также уточнили, что решение о переводе обучающихся на дистанционный формат обучения зависит от эпидемической ситуации в каждом регионе и в стране в целом.
НОВОСТИ
- 14:10 03.10.2020
- От границы с РФ до Брестской крепости стартовал автопробег в поддержку властей Белоруссии
- 13:10 03.10.2020
- РФ не избежать санкций ЕС, если ОЗХО подтвердит выводы ФРГ по пробам Навального
- 13:00 03.10.2020
- МИД Белоруссии потребовал, чтобы Литвы и Польши должны сократили дипломатический персонал
- 12:10 03.10.2020
- Действия ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе могут привести к экологической катастрофе - Минобороны Армении
- 12:00 03.10.2020
- В Севастополе перезахоронили останки 155 французских солдат, погибших в ходе Крымской войны
- 11:10 03.10.2020
- Минобороны Азербайджана заявило, что ни один их боевой самолет не был сбит
- 11:00 03.10.2020
- Аннулирование аккредитаций иностранных СМИ давление на журналистов - Координационный совет оппозиции Белоруссии
- 10:15 03.10.2020
- Посольство США в Армении рекомендовало своим гражданам и сотрудникам не выезжать за пределы Еревана
- 10:05 03.10.2020
- Запуск навигационного спутника третьего поколения с космодрома на мысе Канаверал отменен - SpaceX
- 09:30 03.10.2020
- О трех сбитых самолетах ВВС Азербайджана сообщило Минобороны Армении
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать