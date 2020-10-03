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Перевод на формат дистанционного обучения в вузах Минобрнауки РФ пока не рассматривает

14:00 03.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобрнауки РФ пока не рассматривает вопрос об общем переводе высших учебных заведений на дистанционный формат обучения из-за коронавируса, заявили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Вопрос об общем переводе вузов на дистанционный формат обучения в Минобрнауки России пока не рассматривается. Университеты действуют в соответствии с ранее изданными рекомендациями Роспотребнадзора, в которых было рекомендовано студентов очно-заочной и заочной формы обучения переводить на дистанционный формат, а также не допускать к очному проведению учебных занятий педагогических работников старше 65 лет и педагогических работников, имеющих хронические заболевания", - сообщили в министерстве.

В Минобрнауки РФ также уточнили, что решение о переводе обучающихся на дистанционный формат обучения зависит от эпидемической ситуации в каждом регионе и в стране в целом.

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