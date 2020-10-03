0
0
16
НОВОСТИ

От границы с РФ до Брестской крепости стартовал автопробег в поддержку властей Белоруссии

14:10 03.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Республиканский автопробег в поддержку властей Белоруссии стартовал в субботу у границы с Россией в Витебской области и направился через всю страну к Брестской крепости на западной границе. Об этом сообщает агентство БелТА.

В патриотической акции принимают участие неравнодушные к судьбе Родины люди, которые хотят видеть Беларусь независимой, неделимой и процветающей, отмечает БелТА. Колонна автомобилистов под белорусскими государственными флагами утром отправилась в путь по трассе М1/Е30, которая проходит по территории Белоруссии от границы с Россией до границы с Польшей. В пути к ним присоединятся автомобилисты со всей страны. Финальной точкой маршрута станет Брестская крепость-герой.

Маршрут автопробега в поддержку белорусских властей проходит через Оршу (Витебская область), Борисов, Жодино, Минск, Дзержинск, Несвиж (Минская область), Барановичи, Ивацевичи, Кобрин (Брестская область) и завершится в тот же день в Бресте. Участники пробега посетят Брестскую крепость и возложат цветы к мемориалу ее защитников. Агентство БелТА и белорусское государственное телевидение передает фото- и видекадры пробега, на которых запечатлены его участники, молодежь и семьи с детьми.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 03.10.2020
Перевод на формат дистанционного обучения в вузах Минобрнауки РФ пока не рассматривает
0
114
13:10 03.10.2020
РФ не избежать санкций ЕС, если ОЗХО подтвердит выводы ФРГ по пробам Навального
0
215
13:00 03.10.2020
МИД Белоруссии потребовал, чтобы Литвы и Польши должны сократили дипломатический персонал
0
172
12:10 03.10.2020
Действия ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе могут привести к экологической катастрофе - Минобороны Армении
0
277
12:00 03.10.2020
В Севастополе перезахоронили останки 155 французских солдат, погибших в ходе Крымской войны
0
248
11:10 03.10.2020
Минобороны Азербайджана заявило, что ни один их боевой самолет не был сбит
0
287
11:00 03.10.2020
Аннулирование аккредитаций иностранных СМИ давление на журналистов - Координационный совет оппозиции Белоруссии
0
320
10:15 03.10.2020
Посольство США в Армении рекомендовало своим гражданам и сотрудникам не выезжать за пределы Еревана
0
316
10:05 03.10.2020
Запуск навигационного спутника третьего поколения с космодрома на мысе Канаверал отменен - SpaceX
0
306
09:30 03.10.2020
О трех сбитых самолетах ВВС Азербайджана сообщило Минобороны Армении
0
412

Возврат к списку