От границы с РФ до Брестской крепости стартовал автопробег в поддержку властей Белоруссии

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Республиканский автопробег в поддержку властей Белоруссии стартовал в субботу у границы с Россией в Витебской области и направился через всю страну к Брестской крепости на западной границе. Об этом сообщает агентство БелТА.

В патриотической акции принимают участие неравнодушные к судьбе Родины люди, которые хотят видеть Беларусь независимой, неделимой и процветающей, отмечает БелТА. Колонна автомобилистов под белорусскими государственными флагами утром отправилась в путь по трассе М1/Е30, которая проходит по территории Белоруссии от границы с Россией до границы с Польшей. В пути к ним присоединятся автомобилисты со всей страны. Финальной точкой маршрута станет Брестская крепость-герой.

Маршрут автопробега в поддержку белорусских властей проходит через Оршу (Витебская область), Борисов, Жодино, Минск, Дзержинск, Несвиж (Минская область), Барановичи, Ивацевичи, Кобрин (Брестская область) и завершится в тот же день в Бресте. Участники пробега посетят Брестскую крепость и возложат цветы к мемориалу ее защитников. Агентство БелТА и белорусское государственное телевидение передает фото- и видекадры пробега, на которых запечатлены его участники, молодежь и семьи с детьми.