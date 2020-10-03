0
0
0
НОВОСТИ

Из-за коронавируса отменены праздничные мероприятия к 65-летию космодрома Байконур

16:10 03.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Казахстана отменили планировавшиеся на 4 октября праздничные мероприятия к 65-летию со дня основания космодрома Байконур из-за карантинных ограничений в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

"В Казахстане действует режим мер по предупреждению и ограничению распространения коронавирусной инфекции. Постановлением главы администрации города Байконур на территории города продлен режим ограничительных мероприятий. В этой связи подготовительные работы по празднованию на космодроме не проводились, вопрос празднования 65-летия космодрома Байконур снят с повестки дня", - информировали в министерстве в ответе на официальный запрос.

Ранее празднование 65-летия космодрома перенесли по предложению главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с 2 июня на 4 октября в связи с пандемией.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:00 02.10.2020
Армения намерена представить в ОДКБ факты агрессии Азербайджана
0
191
13:20 02.10.2020
Азербайджанские ВС используют кассетные бомбы в Карабахе, утверждает Минобороны Армении
0
237
21:50 30.09.2020
Этой осенью на военную службу призовут 128 тыс человек
0
430
11:20 30.09.2020
Минобороны Армении заявляет о замеченных в воздухе над Карабахом турецких F-16
0
499
09:05 30.09.2020
Армия обороны НКР уничтожила колонну с боеприпасами Азербайджана
0
481
09:00 30.09.2020
Азербайджан рассказал о потерях Армении в Карабахе
0
451
18:42 29.09.2020
У ВВС Азербайджана нет истребителей F-16 - Минобороны страны
0
394
12:20 29.09.2020
ВС Армении планируют применить ударные системы большой дальности - Минобороны
0
393
11:05 29.09.2020
Минобороны Армении сообщило, что ВС Азербайджана нанесли удар по территории республики
0
382
10:00 29.09.2020
Бомбардировщики США отработали нанесение ударов по Калининграду - СМИ
0
413

Возврат к списку