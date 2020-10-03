Из-за коронавируса отменены праздничные мероприятия к 65-летию космодрома Байконур

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Казахстана отменили планировавшиеся на 4 октября праздничные мероприятия к 65-летию со дня основания космодрома Байконур из-за карантинных ограничений в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

"В Казахстане действует режим мер по предупреждению и ограничению распространения коронавирусной инфекции. Постановлением главы администрации города Байконур на территории города продлен режим ограничительных мероприятий. В этой связи подготовительные работы по празднованию на космодроме не проводились, вопрос празднования 65-летия космодрома Байконур снят с повестки дня", - информировали в министерстве в ответе на официальный запрос.

Ранее празднование 65-летия космодрома перенесли по предложению главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с 2 июня на 4 октября в связи с пандемией.