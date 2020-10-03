Экс-президента Порошенко госпитализировали с двусторонним воспалением легких
17:00 03.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко госпитализирован в Киеве с двусторонним воспалением легких, после того как заразился коронавирусом. Об этом сообщила в субботу его жена Марина Порошенко.
"Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то, что у моего мужа двустороннее воспаление легких, у него сильная воля, и он демонстрирует ее в борьбе с болезнью", - сказано в ее обращении, размещенном в субботу в YouTube-канале партии "Европейская солидарность".
Жена экс-президента сообщила, что Порошенко "четко соблюдает протокол лечения". По ее словам, коронавирус также выявлен у одной из дочерей Порошенко.
Петр Порошенко сообщил об инфицировании коронавирусом 29 сентября, с того времени он находился на лечении дома.
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