В вопросе Нагорного Карабаха международное сообщество показало полное бессилие - Вучич

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международное сообщество показало полное бессилие в вопросе Нагорного Карабаха. Об этом заявил в субботу президент Сербии Александар Вучич на встрече с Национальным конвентом Сербии о вступлении в ЕС.

Вучич заявил, что выступает против замороженного конфликта в Косове и Метохии, поскольку нынешнее противостояние Армении и Азербайджана "показало, насколько опасны замороженные конфликты". "В этом конфликте мы видели абсолютное бессилие всего международного сообщества, поэтому я против состояния замороженного конфликта на Балканах. То, что происходит в Нагорном Карабахе, для нас большой урок, потому что замороженные конфликты означают столкновения в будущем, в которых международное сообщество бессильно. Поэтому я за то, чтобы решать вопросы сегодня и завтра, а не оставлять их нашим детям", - заявил президент.

"Я сделаю все возможное, чтобы и правительство Сербии, и все, кто участвуют в переговорах, сделали все, чтобы приблизиться к компромиссному решению [Белграда и Приштины]. Хотя, как мне сейчас кажется, мы почти никогда не были дальше от достижения компромиссного решения", - цитирует сербского лидера национальное телевидение страны "Эр-тэ-эс". Он сообщил, что в автономном крае Косово и Метохия сейчас проживают 95 тыс. сербов, "но это жизнь от сегодня до завтра, никто не знает, что принесет следующий день".