0
0
0
НОВОСТИ

В вопросе Нагорного Карабаха международное сообщество показало полное бессилие - Вучич

19:10 03.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международное сообщество показало полное бессилие в вопросе Нагорного Карабаха. Об этом заявил в субботу президент Сербии Александар Вучич на встрече с Национальным конвентом Сербии о вступлении в ЕС.

Вучич заявил, что выступает против замороженного конфликта в Косове и Метохии, поскольку нынешнее противостояние Армении и Азербайджана "показало, насколько опасны замороженные конфликты". "В этом конфликте мы видели абсолютное бессилие всего международного сообщества, поэтому я против состояния замороженного конфликта на Балканах. То, что происходит в Нагорном Карабахе, для нас большой урок, потому что замороженные конфликты означают столкновения в будущем, в которых международное сообщество бессильно. Поэтому я за то, чтобы решать вопросы сегодня и завтра, а не оставлять их нашим детям", - заявил президент.

"Я сделаю все возможное, чтобы и правительство Сербии, и все, кто участвуют в переговорах, сделали все, чтобы приблизиться к компромиссному решению [Белграда и Приштины]. Хотя, как мне сейчас кажется, мы почти никогда не были дальше от достижения компромиссного решения", - цитирует сербского лидера национальное телевидение страны "Эр-тэ-эс". Он сообщил, что в автономном крае Косово и Метохия сейчас проживают 95 тыс. сербов, "но это жизнь от сегодня до завтра, никто не знает, что принесет следующий день".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:00 03.10.2020
В Бресте завершился автопробег "За единую Беларусь!"
0
80
18:00 03.10.2020
На стороне Азербайджана в Нагорном Карабахе участвуют порядка 150 высокопоставленных военных ВС Турции
0
159
17:10 03.10.2020
Новый храм близ Минска посетили президент Белоруссии и глава православной церкви
0
197
17:00 03.10.2020
Экс-президента Порошенко госпитализировали с двусторонним воспалением легких
0
261
16:10 03.10.2020
Из-за коронавируса отменены праздничные мероприятия к 65-летию космодрома Байконур
0
244
16:00 03.10.2020
Массовый переход школ РФ на удаленку пока не рассматривается - Минпросвещения РФ
0
241
15:30 03.10.2020
Только в случае остановки агрессии будут возможны переговоры по Нагорному Карабаху - Пашинян
0
264
14:10 03.10.2020
От границы с РФ до Брестской крепости стартовал автопробег в поддержку властей Белоруссии
0
366
14:00 03.10.2020
Перевод на формат дистанционного обучения в вузах Минобрнауки РФ пока не рассматривает
0
316
13:10 03.10.2020
РФ не избежать санкций ЕС, если ОЗХО подтвердит выводы ФРГ по пробам Навального
0
455

Возврат к списку