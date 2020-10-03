В Дессау-Рослау открыт первый в Германии памятник Горбачеву
20:00 03.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Памятник Михаилу Горбачеву открылся в субботу по случаю 30-го Дня германского единства в Дессау-Рослау (федеральная земля Саксония-Анхальт) в центре ФРГ. По данным властей этого города, речь идет о первом в Германии подобного рода монументе первому президенту СССР и лауреату Нобелевской премии мира.
Памятник открыт "в память о политике, создавшем своей деятельностью условия для перестройки и гласности, которые затем позволили осуществиться мирной революции [в ГДР] в 1989 году и германскому единству в 1990 году", отметил обер- бургомистр Дессау-Рослау Петер Курас.
Монумент, изображающий в полный рост шагающего Горбачева, создал известный в Германии скульптор Бернд Гёбель из Галле. Средства на его установку были собраны за счет пожертвований жителей Дессау-Рослау. Памятник отныне будет стоять перед ратушей города.
Инициатором воздвижения был бывший глава Дессау-Рослау Ханс-Георг Отто. Ранее германским СМИ он рассказал, что сообщил о своей идее "в непринужденной обстановке и получил столько одобрения", что решил претворить ее в жизнь. Местные власти дали зеленый свет. До сих пор памятника Горбачеву в полный рост в Германии не было, был установлен лишь бюст политика. Причем то, что первый президент СССР ни разу не был в Дессау-Рослау, не заставило Отто отказаться от своей идеи. "Без него не было бы мирной революции и германского единства", - убежден бывший градоначальник. Он оценил расходы на установку памятника в 50 тыс. евро.
В церемонии приняли участие премьер-министр Саксонии- Анхальт Райнер Хазелофф, представители посольства РФ в Германии, общественных организаций. Хазелофф отметил, что "по-прежнему можно говорить о германо-российской дружбе, несмотря на то, что в оперативной политике имеют место разногласия" между обеими странами.
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