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За нарушения масочного режима в Москве оштрафуют концертный зал имени Чайковского

20:10 03.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зарушения перчаточно- масочного режима выявили в концертном зале имени Чайковского, учреждению грозит штраф до 300 тыс. руб. Об этом журналистам сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Ян Поповский.

"Силами инспекторов ОАТИ проведено обследование зала имени Чайковского на предмет выявления нарушений, связанных с отсутствием средств индивидуальной защиты. В ходе обследования установлено, что лица, находящиеся на территории концертного зала, не имеют средств индивидуальной защиты. Перчаток и масок не было ни на сотрудниках, ни на посетителях", - сказал Поповский.

Он уточнил, что в отношении культурного учреждения будут применены штрафные санкции.

По итогам данного обследования будет составлен административный протокол в отношении концертного зала, который предусматривает штрафные санкции в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

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