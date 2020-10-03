За нарушения масочного режима в Москве оштрафуют концертный зал имени Чайковского
20:10 03.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зарушения перчаточно- масочного режима выявили в концертном зале имени Чайковского, учреждению грозит штраф до 300 тыс. руб. Об этом журналистам сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Ян Поповский.
"Силами инспекторов ОАТИ проведено обследование зала имени Чайковского на предмет выявления нарушений, связанных с отсутствием средств индивидуальной защиты. В ходе обследования установлено, что лица, находящиеся на территории концертного зала, не имеют средств индивидуальной защиты. Перчаток и масок не было ни на сотрудниках, ни на посетителях", - сказал Поповский.
Он уточнил, что в отношении культурного учреждения будут применены штрафные санкции.
По итогам данного обследования будет составлен административный протокол в отношении концертного зала, который предусматривает штрафные санкции в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.
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