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НОВОСТИ

Крупным японским компаниям пришлось обратиться к США за разрешением работать с Huawei

09:00 04.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Японские технологические компании Sony и Kioxia обратились к Министерству торговли США с целью получить одобрение на поставки оборудования китайской корпорации Huawei, находящейся под санкциями со стороны американских властей. Об этом в воскресенье сообщает газета "Никкэй".

По данным издания, без согласования этих действий с американским ведомством Sony и Kioxia "могут столкнуться с рисками для своей прибыли". При этом на Huawei приходится около 20% объема продаж светочувствительных матриц Sony и "некоторая доля" поставок микросхем памяти Kioxia, отмечает "Никкэй".

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