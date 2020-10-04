Крупным японским компаниям пришлось обратиться к США за разрешением работать с Huawei

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Японские технологические компании Sony и Kioxia обратились к Министерству торговли США с целью получить одобрение на поставки оборудования китайской корпорации Huawei, находящейся под санкциями со стороны американских властей. Об этом в воскресенье сообщает газета "Никкэй".

По данным издания, без согласования этих действий с американским ведомством Sony и Kioxia "могут столкнуться с рисками для своей прибыли". При этом на Huawei приходится около 20% объема продаж светочувствительных матриц Sony и "некоторая доля" поставок микросхем памяти Kioxia, отмечает "Никкэй".