Данные о заражении коронавирусом COVID-19 в мире на 4 октября

09:30 Источник: Интерфакс

С начала пандемии COVID-19 в мире общее число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний по состоянию на 08:00 мск воскресенья достигло 1 млн 31 тыс. 576, увеличившись за сутки на 3 тыс. 573 человека, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По данным университета на утро воскресенья, число инфицированных в мире составило 36 млн 797 тыс. 492 против 34 млн 582 тыс. 924 суками ранее, излечились 24 млн 168 тыс.

В число стран с 4 млн и более зарегистрированными случаями коронавируса вошли США, Индия и Бразилия.