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У РПЦ есть идея, как использовать мавзолей, если Ленина похоронят

10:33 04.10.2020 Источник: Интерфакс

В Русской православной церкви считают, что Владимиру Ленину не место на Красной площади, но в вопросе о его захоронении надо действовать осторожно.

"Я не сомневаюсь в том, что раньше или позже тело этого человека будет захоронено. Другое дело, когда это произойдет, при каких обстоятельствах это произойдет", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Он назвал Ленина "изменником Родины", который прибыл в Россию на германские деньги, человеком, которого по обычным законам следовало бы судить. "Случилось так, что именно с этим человеком связано начало "красного террора", начало массовых репрессий российского населения, и, конечно, я думаю, что не место этому человеку на Красной площади", - сказал митрополит.

С другой стороны, добавил он, следует понимать, что Ленин остается святыней для своих последователей.

Отвечая на вопросы о дальнейшем использовании мавзолея, архиерей высказал мнение, что его следовало бы оставить, так как это творение выдающегося архитектора Щусева, который построил несколько храмов и много зданий. "А вот что там будет внутри... наверно, логично было бы там сделать музей массовых репрессий", - сказал он.

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