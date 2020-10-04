Суточный прирост новых заболевших COVID-19 в РФ составил более 10 тыс случаев
10:50 04.10.2020 Источник: Интерфакс
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 10 тыс. 499 новых случаев, умерли за сутки 107 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 10 тыс. 499 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 920 (27,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Рост выявлений СOVID-19 в РФ был отмечен с начала сентября, когда количество случаев превысило пять тысяч. К 19 сентября показатели достигли шеститысячной отметки, впервые с июля. 25 сентября была преодолена отметка в семь тысяч новых случаев коронавирусной инфекции в РФ, 28 сентября - в восемь тысяч случаев.
Наиболее высокий рост по-прежнему отмечается в Москве: за сутки в российской столице количество выявленных случаев превысило три тысячи и составило 3 тыс. 327.
По данным оперштаба, в Москве за последние сутки 944 человек были выписаны по выздоровлению, 29 скончались.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 215 001 случай (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Количество выписанных за весь период составило 979 тыс. 143, в том числе 3 тыс. 284 были выписаны за последние сутки, говорится в сообщении оперштаба.
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