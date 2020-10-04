0
0
79
НОВОСТИ

Власти Белоруссии снова ждут протестующих в Минске

11:20 04.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные грузовики для перевозки личного состава, автобусы с силовиками, спецтехника и автозаки выдвинулись в воскресенье в центр Минска. Об этом корр. ТАСС сообщила по телефону жительница белорусской столицы.

По ее словам, колонна выехала из микрорайона Уручье, где базируется спецназ внутренних войск МВД, и движется по проспекту Независимости, где белорусская оппозиция намерена провести акцию протеста.

Как рассказала собеседница агентства, "колонна движется в сопровождении ГАИ". "Утром в Минске обстановка пока достаточно спокойная. Центральные проспекты и улицы города пока остаются открытыми для движения автотранспорта. Улицы патрулируют отдельные наряды милиции. В центре белорусской столицы закрыты многие парковки, площадь Независимости уже оцеплена силовиками, здесь же сосредоточивают спецтехнику", - сообщила она.

По данным других очевидцев, на автомагистралях, ведущих в Минск, дежурят экипажи ГАИ. "Некоторые из сотрудников вооружены автоматами Калашникова", - рассказал ТАСС один из жителей белорусской столицы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:50 04.10.2020
Переводить школы снова на "удаленку" централизованно власти не планируют - Минпросвещения
0
56
10:50 04.10.2020
Суточный прирост новых заболевших COVID-19 в РФ составил более 10 тыс случаев
0
163
10:33 04.10.2020
У РПЦ есть идея, как использовать мавзолей, если Ленина похоронят
0
189
09:30 04.10.2020
Данные о заражении коронавирусом COVID-19 в мире на 4 октября
0
235
09:00 04.10.2020
Крупным японским компаниям пришлось обратиться к США за разрешением работать с Huawei
0
221
20:10 03.10.2020
За нарушения масочного режима в Москве оштрафуют концертный зал имени Чайковского
0
809
20:00 03.10.2020
В Дессау-Рослау открыт первый в Германии памятник Горбачеву
0
919
19:10 03.10.2020
В вопросе Нагорного Карабаха международное сообщество показало полное бессилие - Вучич
0
1091
19:00 03.10.2020
В Бресте завершился автопробег "За единую Беларусь!"
0
706
18:00 03.10.2020
На стороне Азербайджана в Нагорном Карабахе участвуют порядка 150 высокопоставленных военных ВС Турции
0
808

Возврат к списку