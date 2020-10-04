Власти Белоруссии снова ждут протестующих в Минске

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные грузовики для перевозки личного состава, автобусы с силовиками, спецтехника и автозаки выдвинулись в воскресенье в центр Минска. Об этом корр. ТАСС сообщила по телефону жительница белорусской столицы.

По ее словам, колонна выехала из микрорайона Уручье, где базируется спецназ внутренних войск МВД, и движется по проспекту Независимости, где белорусская оппозиция намерена провести акцию протеста.

Как рассказала собеседница агентства, "колонна движется в сопровождении ГАИ". "Утром в Минске обстановка пока достаточно спокойная. Центральные проспекты и улицы города пока остаются открытыми для движения автотранспорта. Улицы патрулируют отдельные наряды милиции. В центре белорусской столицы закрыты многие парковки, площадь Независимости уже оцеплена силовиками, здесь же сосредоточивают спецтехнику", - сообщила она.

По данным других очевидцев, на автомагистралях, ведущих в Минск, дежурят экипажи ГАИ. "Некоторые из сотрудников вооружены автоматами Калашникова", - рассказал ТАСС один из жителей белорусской столицы.