Власти Белоруссии снова ждут протестующих в Минске
11:20 04.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военные грузовики для перевозки личного состава, автобусы с силовиками, спецтехника и автозаки выдвинулись в воскресенье в центр Минска. Об этом корр. ТАСС сообщила по телефону жительница белорусской столицы.
По ее словам, колонна выехала из микрорайона Уручье, где базируется спецназ внутренних войск МВД, и движется по проспекту Независимости, где белорусская оппозиция намерена провести акцию протеста.
Как рассказала собеседница агентства, "колонна движется в сопровождении ГАИ". "Утром в Минске обстановка пока достаточно спокойная. Центральные проспекты и улицы города пока остаются открытыми для движения автотранспорта. Улицы патрулируют отдельные наряды милиции. В центре белорусской столицы закрыты многие парковки, площадь Независимости уже оцеплена силовиками, здесь же сосредоточивают спецтехнику", - сообщила она.
По данным других очевидцев, на автомагистралях, ведущих в Минск, дежурят экипажи ГАИ. "Некоторые из сотрудников вооружены автоматами Калашникова", - рассказал ТАСС один из жителей белорусской столицы.
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