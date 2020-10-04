0
0
136
НОВОСТИ

В офисе президента Украины говорят, что у них есть план установления мира в Донбассе

12:32 04.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

План мирного урегулирования в Донбассе готов и, если он устроит все стороны переговоров, то можно будет говорить о сроках завершения конфликта. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Сегодня украинский план мирного урегулирования [в Донбассе] лежит на столе. Этот мирный план имеет в конце то, чего так ждет украинский народ", - отметил Ермак в интервью телеканалу "Украина-24".

По его словам, в случае согласования этого плана можно будет рассчитывать на окончание конфликта в конкретные сроки. "Осталось только получить ответ от наших визави. Если вы "за", то можно четко очертить в сроках и закончить эту войну. Если вы "против", то скажите громко об этом всем - о том, что вы не хотите прекращения войны на Украине", - подчеркнул он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:30 04.10.2020
В центре Минска закрыты многие кафе и торговые центры - СМИ
0
45
13:20 04.10.2020
Лидер Нагорного Карабаха тяжело ранен - Баку
0
77
11:50 04.10.2020
Переводить школы снова на "удаленку" централизованно власти не планируют - Минпросвещения
0
200
11:20 04.10.2020
Власти Белоруссии снова ждут протестующих в Минске
0
253
10:50 04.10.2020
Суточный прирост новых заболевших COVID-19 в РФ составил более 10 тыс случаев
0
266
10:33 04.10.2020
У РПЦ есть идея, как использовать мавзолей, если Ленина похоронят
0
297
09:30 04.10.2020
Данные о заражении коронавирусом COVID-19 в мире на 4 октября
0
305
09:00 04.10.2020
Крупным японским компаниям пришлось обратиться к США за разрешением работать с Huawei
0
294
20:10 03.10.2020
За нарушения масочного режима в Москве оштрафуют концертный зал имени Чайковского
0
851
20:00 03.10.2020
В Дессау-Рослау открыт первый в Германии памятник Горбачеву
0
975

Возврат к списку