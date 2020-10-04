В офисе президента Украины говорят, что у них есть план установления мира в Донбассе

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

План мирного урегулирования в Донбассе готов и, если он устроит все стороны переговоров, то можно будет говорить о сроках завершения конфликта. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Сегодня украинский план мирного урегулирования [в Донбассе] лежит на столе. Этот мирный план имеет в конце то, чего так ждет украинский народ", - отметил Ермак в интервью телеканалу "Украина-24".

По его словам, в случае согласования этого плана можно будет рассчитывать на окончание конфликта в конкретные сроки. "Осталось только получить ответ от наших визави. Если вы "за", то можно четко очертить в сроках и закончить эту войну. Если вы "против", то скажите громко об этом всем - о том, что вы не хотите прекращения войны на Украине", - подчеркнул он.