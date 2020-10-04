Лидер Нагорного Карабаха тяжело ранен - Баку

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян получил тяжелое ранение в результате удара азербайджанских вооруженных сил. Об этом сообщил в воскресенье на брифинге в военно-информационном центре помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"В результате точного удара азербайджанской армии лидер самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян получил тяжелое ранение", - сказал он.