В центре Минска закрыты многие кафе и торговые центры - СМИ

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многие заведения быстрого питания и торговые центры не работают в белорусской столице в воскресенье, кроме того наблюдаются перебои в работе мобильного интернета и сотовой связи. Об этом корр. ТАСС сообщил по телефону житель Минска.

По словам минчанина, на улице Немига не работают некоторые заведения быстрого питания, в том числе ресторан сети KFC. Также закрыты многие кафе на проспекте Победителей, по маршруту, который в ходе протестных акций традиционно преодолевают протестующие. Кроме того, не работают некоторые торговые центры - "Столица", "Галерея", "Замок", в которых в ходе прошлых демонстраций протестующие часто укрывались от силовиков.

Стела "Минск - город-герой" оцеплена военнослужащими внутренних войск, которые вооружены автоматами. Также бойцы внутренних войск в полной экипировке оцепили по периметру Октябрьскую площадь. Силовики дежурят и на площади Независимости, рассказали ТАСС другие очевидцы.