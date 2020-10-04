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В центре Минска закрыты многие кафе и торговые центры - СМИ

13:30 04.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многие заведения быстрого питания и торговые центры не работают в белорусской столице в воскресенье, кроме того наблюдаются перебои в работе мобильного интернета и сотовой связи. Об этом корр. ТАСС сообщил по телефону житель Минска.

По словам минчанина, на улице Немига не работают некоторые заведения быстрого питания, в том числе ресторан сети KFC. Также закрыты многие кафе на проспекте Победителей, по маршруту, который в ходе протестных акций традиционно преодолевают протестующие. Кроме того, не работают некоторые торговые центры - "Столица", "Галерея", "Замок", в которых в ходе прошлых демонстраций протестующие часто укрывались от силовиков.

Стела "Минск - город-герой" оцеплена военнослужащими внутренних войск, которые вооружены автоматами. Также бойцы внутренних войск в полной экипировке оцепили по периметру Октябрьскую площадь. Силовики дежурят и на площади Независимости, рассказали ТАСС другие очевидцы.

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