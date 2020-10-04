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НОВОСТИ

Армения опровергла сообщение о ранении главы Нагорного Карабаза

14:20 04.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявление Азербайджана о ранении лидера непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна не имеет под собой оснований. Об этом сообщил единый информационный центр при правительстве Армении со ссылкой на пресс-секретаря Арутюняна Ваграма Погосяна.

"Азербайджанцы сегодня активно распространяют информацию, что президент Арутюнян якобы ранен. Это не соответствует действительности", - отмечается в сообщении.

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