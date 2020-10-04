Против протестующих в Минске власти применили водометы

15:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силовики в районе Дворца спорта в Минске пустили в воскресенье в ход водометы для разгона протестующих. Об этом сообщил ТАСС по телефону очевидец.

"Силовики применяют водометы на проспекте Победителей рядом с Дворцом спорта", - сказал собеседник агентства.

В Минске уже задержано порядка 10 человек, в частности, на улице Немига задержаны несколько молодых людей, которых отвели в микроавтобус с тонированными стеклами. Задерживают в районе гостиницы "Юбилейная" на проспекте Победителей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в воскресенье в Белоруссии несколько журналистов. Об этом сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ). По ее данным, в Витебске задержаны корреспонденты белорусского портала tut.by Татьяна Матвеева и Алесь Пилецкий. Также среди задержанных корреспондент "Народных новостей Витебска" Сергей Серебро.