Протестующие в Минске сломали один из водометов - СМИ
17:04 04.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участники акции протеста в белорусской столице в воскресенье вывели из строя один из водометов, используемых силовиками. Об этом сообщило сетевое издание tut.by.
На кадрах, распространенных порталом, видно, как один из протестующих подбегает к водомету и выдергивает у него сбоку из корпуса деталь, которая падает на землю.
Следующее видео демонстрирует, как струя воды из водомета бьет вверх.
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