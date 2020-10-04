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НОВОСТИ

Протестующие в Минске сломали один из водометов - СМИ

17:04 04.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники акции протеста в белорусской столице в воскресенье вывели из строя один из водометов, используемых силовиками. Об этом сообщило сетевое издание tut.by.

На кадрах, распространенных порталом, видно, как один из протестующих подбегает к водомету и выдергивает у него сбоку из корпуса деталь, которая падает на землю.

Следующее видео демонстрирует, как струя воды из водомета бьет вверх.

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