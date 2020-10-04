0
0
0
НОВОСТИ

В столице Белоруссии идут массовые задержания по всему городу

18:50 04.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии проводят в воскресенье массовые задержания участников акции протеста в Минске, сообщают очевидцы.

Силовики, в частности, действуют на проспекте Дзержинского, в районе улицы Немиги и станции метро "Михалово".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:04 04.10.2020
Протестующие в Минске сломали один из водометов - СМИ
0
317
15:40 04.10.2020
Против протестующих в Минске власти применили водометы
0
314
14:20 04.10.2020
Армения опровергла сообщение о ранении главы Нагорного Карабаза
0
322
13:30 04.10.2020
В центре Минска закрыты многие кафе и торговые центры - СМИ
0
458
13:20 04.10.2020
Лидер Нагорного Карабаха тяжело ранен - Баку
0
531
12:32 04.10.2020
В офисе президента Украины говорят, что у них есть план установления мира в Донбассе
0
512
11:50 04.10.2020
Переводить школы снова на "удаленку" централизованно власти не планируют - Минпросвещения
0
431
11:20 04.10.2020
Власти Белоруссии снова ждут протестующих в Минске
0
515
10:50 04.10.2020
Суточный прирост новых заболевших COVID-19 в РФ составил более 10 тыс случаев
0
486
10:33 04.10.2020
У РПЦ есть идея, как использовать мавзолей, если Ленина похоронят
0
574

Возврат к списку